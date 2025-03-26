Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 25 марта примерно в 18.00 водитель, находившийся за рулем автомобиля Shacman, ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе первого километра в момент перестроения он не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавший по соседней полосе Hyundai.
ДТП с тремя авто случилось на МКАД в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По причине случившегося удара, указанное авто отбросило в крайнюю левую полосу, где оно врезалось в Mercedes. В ГАИ отметили, что никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.
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