Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске

Три автомобиля столкнулись на МКАД в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 25 марта примерно в 18.00 водитель, находившийся за рулем автомобиля Shacman, ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе первого километра в момент перестроения он не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавший по соседней полосе Hyundai.

ДТП с тремя авто случилось на МКАД в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По причине случившегося удара, указанное авто отбросило в крайнюю левую полосу, где оно врезалось в Mercedes. В ГАИ отметили, что никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.

Ранее ГАИ опубликовала видео столкновения автобуса МАЗ с троллейбусом. в Минске.

Тем временем МВД сказало о штрафе белорусам за хождение выпившим по городу.

Кстати, в центре Минска шлагбаум установили на въезде на популярную парковку.