Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске

Согласно предварительным данным, 25 марта примерно в 18.00 водитель, находившийся за рулем автомобиля Shacman, ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе первого километра в момент перестроения он не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавший по соседней полосе Hyundai.