В Екатеринбурге банк заплатит клиенту, который стал жертвой мошенников

Олег обратился и Верх-Исетский районный суд. Он просил признать платежи с его счетов незаконными и взыскать с банка те самые украденные 62 400 рублей. Пострадавший просил признать кредитный договор недействительным и избавить его от долга — 191 тысяча рублей. К этой сумме он прибавил судебные расходы и штраф с банка — 50 тысяч рублей.