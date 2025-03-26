В Екатеринбурге банк заплатит клиенту, который стал жертвой мошенников

Банк ВТБ выплатит 23 тысячи рублей своему клиенту, который пострадал от действий мошенников. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Летом 2024 года екатеринбуржец Олег стал жертвой мошенников. Злоумышленники от его имени взяли в банке кредит. Затем было сделано 11 транзакций: неизвестные сняли с счета 62 400 рублей личных средств, а также часть суммы с кредитного счета.
Пострадавший не получал от банка извещений об этих операциях, свой телефон он не терял и нигде не оставлял. Свои личные данные никому не предоставлял.
Когда мужчина узнал о том, что стал жертвой аферистов, то подал заявление в Службу финансовых управляющих. Она обязала банк выплатить своему пострадавшему клиенту 56 тысяч рублей.
Олег обратился и Верх-Исетский районный суд. Он просил признать платежи с его счетов незаконными и взыскать с банка те самые украденные 62 400 рублей. Пострадавший просил признать кредитный договор недействительным и избавить его от долга — 191 тысяча рублей. К этой сумме он прибавил судебные расходы и штраф с банка — 50 тысяч рублей.
— Суд удовлетворил требования частично. Платежи с расчетных счетов, кредитный договор и сумма долга по нему признаны недействительными. С ответчика в пользу истца взысканы 6 300 рублей. Также суд взыскал с банка в пользу истца 3 150 рублей штрафа и 20 тысяч рублей на оплату услуг представителя, — сообщили в пресс-служб Свердловского областного суда.
Мужчина попытался оспорить решения в части суммы штрафа, но Свердловский областной суд оставил судебный акт без изменения.