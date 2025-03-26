В Краснодаре арестовали блогера после оскорбления участников СВО

«Видеоблогер во время прямого эфира нецензурно высказывался в адрес участников СВО и сотрудников ФСБ. Когда к мужчине пришли сотрудники полиции, он отказался предъявлять документ, удостоверяющий личность, начал кричать и попытался скрыться, игнорируя требования полицейских», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.