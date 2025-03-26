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В Краснодаре арестовали блогера после оскорбления участников СВО

Оскорблявшего ФСБ и участников СВО блогера арестовали в Краснодаре.

Источник: соцсети

В Краснодаре суд арестовал блогера, оскорблявшего спецслужбы и участников СВО. Только за решетку мужчину отправили за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

«Видеоблогер во время прямого эфира нецензурно высказывался в адрес участников СВО и сотрудников ФСБ. Когда к мужчине пришли сотрудники полиции, он отказался предъявлять документ, удостоверяющий личность, начал кричать и попытался скрыться, игнорируя требования полицейских», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд признал блогера виновным, его арестовали на 13 суток.

Кроме этого, в отношении блогера составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

Ранее блогер-спортсмен заявил, что готов отправиться в зону СВО.