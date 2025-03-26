В Минске милиция задержала иностранца, которому грозит до 15 лет. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что сотрудниками наркоконтроля Заводского РУВД вместе с коллегами из Борисовского РУВД, а также Оперативной таможни с поличным был задержан 27-летний гражданин соседней страны.
Удалось установить, что фигурант «проработал» менее двух недель на интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков. По заданию куратора, иностранец забирал готовые мастер-клады, а затем их распространял через тайники в Минске и Минской области.
В МВД отметили, что при задержанном и в закладках было найдено около 0,5 килограмма особо опасных психотропов. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы.
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