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В Минске милиция задержала иностранца, которому грозит до 15 лет

Минская милиция сказала о задержании иностранца, ему грозит до 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала иностранца, которому грозит до 15 лет. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сотрудниками наркоконтроля Заводского РУВД вместе с коллегами из Борисовского РУВД, а также Оперативной таможни с поличным был задержан 27-летний гражданин соседней страны.

Удалось установить, что фигурант «проработал» менее двух недель на интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков. По заданию куратора, иностранец забирал готовые мастер-клады, а затем их распространял через тайники в Минске и Минской области.

В МВД отметили, что при задержанном и в закладках было найдено около 0,5 килограмма особо опасных психотропов. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в минском парке ОМОН задержал мать четверых детей с опасной находкой.

Тем временем в Минске суд дал два года и шесть месяцев года сотруднику хосписа, который оформлял займы на умирающих пациентов: «Обманул семерых пациентов на 4100 рублей».

Также мы писали, что под Могилевом водитель погиб, проверяя МАЗ перед работой: «Пытался остановить грузовик и попал под колеса».