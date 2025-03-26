Омский профессор стал фигурантом дела о хищении 22 миллионов рублей

Следствие установило, что в период с 2015 по 2019 годы обвиняемый организовал выполнение научно-исследовательских работ, используя для этого подконтрольные ему компании. Договоры с этими организациями регулярно заключались, но стоимость работ часто завышалась. При этом более 22 миллионов рублей, которые поступили от этих проектов, в конечном итоге передавались ему наличными деньгами. Профессор вводил в заблуждение как своих подчинённых, так и руководителей фирм, объясняя такие манипуляции интересами вуза.