Омский профессор стал фигурантом дела о хищении 22 миллионов рублей

На скамье подсудимых оказался 67-летний экс-заведующий кафедрой одного из омских вузов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Следствие установило, что в период с 2015 по 2019 годы обвиняемый организовал выполнение научно-исследовательских работ, используя для этого подконтрольные ему компании. Договоры с этими организациями регулярно заключались, но стоимость работ часто завышалась. При этом более 22 миллионов рублей, которые поступили от этих проектов, в конечном итоге передавались ему наличными деньгами. Профессор вводил в заблуждение как своих подчинённых, так и руководителей фирм, объясняя такие манипуляции интересами вуза.
Также следствие установило, что в 2018 году одна из фирм, связанная с обвиняемым, выплатила более 400 тысяч рублей за поездку профессора и переводчика на конференцию в Лондон, хотя средства поступили на счета компании под предлогом поставки оборудования для научных работ.
По итогам расследования, следственные органы предъявили обвинение профессору в 12 эпизодах мошенничества и отмывании денежных средств. Хотя сам обвиняемый вину не признал, следствие представило достаточно доказательств, включая показания свидетелей и экспертов, которые подтвердили его причастность к преступной деятельности.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением было передано в Первомайский районный суд Омска для дальнейшего рассмотрения. Отметим, что это далеко не первое уголовное дело в отношении этого представителя научной среды — ранее его уже приговорили к условному лишению свободы за незаконные действия.