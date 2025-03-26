Торговый центр Новороссийска эвакуируют 27 марта

27 марта в Новороссийске эвакуируют торговый комплекс «Красная площадь». Посетителей выведут в рамках учебной тренировке.
«В 10 утра будет проводиться плановое учебно-тренировочное занятие с эвакуацией и участием всего персонала, а также покупателей и посетителей ТЦ “Красная площадь”, — сообщи в пресс-службе мэрии города.
В администрации попросили учитывать запланированные действия, строить планы, учитывая обстоятельства и сохранять спокойствие.
Кроме этого, проверка работоспособности локальной системы оповещения 27 марта пройдет в перевалочном пункте «Шесхарис».