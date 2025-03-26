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Торговый центр Новороссийска эвакуируют 27 марта

В торговом центре Новороссийска проведут учебную эвакуацию.

Источник: Комсомольская правда

27 марта в Новороссийске эвакуируют торговый комплекс «Красная площадь». Посетителей выведут в рамках учебной тренировке.

«В 10 утра будет проводиться плановое учебно-тренировочное занятие с эвакуацией и участием всего персонала, а также покупателей и посетителей ТЦ “Красная площадь”, — сообщи в пресс-службе мэрии города.

В администрации попросили учитывать запланированные действия, строить планы, учитывая обстоятельства и сохранять спокойствие.

Кроме этого, проверка работоспособности локальной системы оповещения 27 марта пройдет в перевалочном пункте «Шесхарис».