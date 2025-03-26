Под Новосибирском начали судить браконьеров за убийство двух косуль

В Купинском районном суде Новосибирской области стартовал процесс по уголовному делу в отношении двух местных жителей — Анатолия Батурина и Алексея Чернова. Их обвиняют в нарушении правил охоты, повлекшем значительный ущерб природным ресурсам (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Информацию об этом сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.
По данным следствия, мужчины имели официальное разрешение на отстрел одной косули, но только на территории охотничьих угодий ООО «Малахит» в Чистоозерном районе. Однако 22 ноября 2024 года они отправились в другой район, где их лицензия уже не действовала.
На принадлежащем семье Батурина внедорожнике «ВАЗ 2121» они выехали на незаконную охоту. В пути им встретились две косули — самец и самка. Несмотря на отсутствие разрешения, Чернов, не выходя из машины, произвел три выстрела через окно, убив обоих животных.
После добычи зверей мужчины погрузили одну тушу в автомобиль и отвезли в гараж к знакомому. Позже, во время обыска, правоохранители обнаружили там тело самки косули.
Затем Батурин и Чернов вернулись за второй тушей, но их планам помешала поломка машины. Вскоре на место прибыла полиция, и охотники были задержаны.
Следствие установило, что добытые косули относятся к сибирской популяции, а их общая стоимость, согласно методике расчета ущерба, составляет 80 000 рублей (по 40 000 за каждое животное). Эта сумма признана крупным ущербом государственному охотничьему фонду.
25 марта 2024 года в суде огласили обвинительное заключение, определили порядок изучения доказательств и допросили свидетелей. Теперь мужчинам предстоит ответить перед законом за незаконную добычу диких животных.
Дело продолжается, и следующими этапами станут допросы обвиняемых, экспертов и исследование вещественных доказательств.