«Мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли». Смертельное ДТП с мотоциклом и грузовиком ЗИЛ случилось в Столинском районе

В МВД добавили, что в момент обгона по обочине он врезался в грузовик ЗИЛ, который поворачивал направо. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли мотоциклист и его 17-летний пассажир, который являлся учеником 11 класса. Сказано, что несовершеннолетний перевозился без шлема.