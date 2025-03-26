«Мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли». Смертельное ДТП с мотоциклом и грузовиком ЗИЛ случилось в Столинском районе

Два человека погибли в жестком ДТП с мотоциклом и грузовиком под Столином, рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно предварительным данным, 26 марта, в среду, примерно в 11.00 в деревне Мачуль, расположенной в Столинском районе, 22-летний бесправник, который никогда не получал водительское удостоверение, управлял мотоциклом «Минск».
Два человека погибли в жестком ДТП с мотоциклом и грузовиком под Столином. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
В МВД добавили, что в момент обгона по обочине он врезался в грузовик ЗИЛ, который поворачивал направо. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли мотоциклист и его 17-летний пассажир, который являлся учеником 11 класса. Сказано, что несовершеннолетний перевозился без шлема.
Тем временем массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске.
Кроме того, под Могилевом водитель погиб, проверяя МАЗ перед работой: «Пытался остановить грузовик и попал под колеса».
Также мы писали, что в Минске милиция задержала иностранца, которому грозит до 15 лет.