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«Мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли». Смертельное ДТП с мотоциклом и грузовиком ЗИЛ случилось в Столинском районе

Два человека погибли в жестком ДТП с мотоциклом и грузовиком под Столином.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в жестком ДТП с мотоциклом и грузовиком под Столином, рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно предварительным данным, 26 марта, в среду, примерно в 11.00 в деревне Мачуль, расположенной в Столинском районе, 22-летний бесправник, который никогда не получал водительское удостоверение, управлял мотоциклом «Минск».

Два человека погибли в жестком ДТП с мотоциклом и грузовиком под Столином. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

В МВД добавили, что в момент обгона по обочине он врезался в грузовик ЗИЛ, который поворачивал направо. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли мотоциклист и его 17-летний пассажир, который являлся учеником 11 класса. Сказано, что несовершеннолетний перевозился без шлема.

Тем временем массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске.

Кроме того, под Могилевом водитель погиб, проверяя МАЗ перед работой: «Пытался остановить грузовик и попал под колеса».

Также мы писали, что в Минске милиция задержала иностранца, которому грозит до 15 лет.