Более 10 сообщений о минировании объектов в Подмосковье поступило в МЧС за сутки

— 25.03.2025 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по МО поступили сообщения об анонимной угрозе минирования 15 объектов (объекты образования — 14, объекты торговли — 1) на территории девяти муниципальных образований Московской области, — написали на сайте МЧС региона.
Тогда же сотрудники ведомства провели эвакуацию более 3,2 тысячи человек из объектов, находящихся в зоне риска. Из них более 1,7 тысячи — дети.
Ранее правоохранители проводили проверку «после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке дома в Ружейном переулке». Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщал, что получал информацию о якобы минировании своего авто. Сообщение о минировании машины появилось через несколько часов после его реакции на смерть генерал-лейтенанта Игоря Кириллова при теракте на Рязанском проспекте в Москве.