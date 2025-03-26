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Более 10 сообщений о минировании объектов в Подмосковье поступило в МЧС за сутки

За 25 марта в МЧС Подмосковья поступило 15 обращений горожан о минировании объектов. Соответствующие данные указаны в сводке ведомства, опубликованной в среду, 26 марта.

Источник: РИА "Новости"

— 25.03.2025 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по МО поступили сообщения об анонимной угрозе минирования 15 объектов (объекты образования — 14, объекты торговли — 1) на территории девяти муниципальных образований Московской области, — написали на сайте МЧС региона.

Тогда же сотрудники ведомства провели эвакуацию более 3,2 тысячи человек из объектов, находящихся в зоне риска. Из них более 1,7 тысячи — дети.

Ранее правоохранители проводили проверку «после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке дома в Ружейном переулке». Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщал, что получал информацию о якобы минировании своего авто. Сообщение о минировании машины появилось через несколько часов после его реакции на смерть генерал-лейтенанта Игоря Кириллова при теракте на Рязанском проспекте в Москве.