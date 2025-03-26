Более 10 сообщений о минировании объектов в Подмосковье поступило в МЧС за сутки

Ранее правоохранители проводили проверку «после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке дома в Ружейном переулке». Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщал, что получал информацию о якобы минировании своего авто. Сообщение о минировании машины появилось через несколько часов после его реакции на смерть генерал-лейтенанта Игоря Кириллова при теракте на Рязанском проспекте в Москве.