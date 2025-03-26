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Омича буду судить за убийство возлюбленной на почве алкогольной зависимости

Тело женщины обнаружили знакомые потерпевшей.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина убил свою возлюбленную после ссоры по поводу злоупотребления спиртного. Инцидент произошел в Николаевке. Об этом рассказали в СУ СК России по Омской области.

Пара омичей распивали алкоголь в компании друзей. Между мужчиной и его возлюбленной вспыхнул конфликт по поводу чрезмерного употребления спиртного. После этого 40-летний омич несколько раз ударил свою 38-летнюю сожительницу. Он оставил потерпевшую в гостях и отправился домой.

Уже утром приятели женщины обнаружили ее труп в коридоре дома. На ее лице были синяки и ссадины, она была без сознания. Очевидцы сразу же вызвали скорую. Врачи констатировали смерть женщины.

Следователи завели уголовное дело на сожителя женщины. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Мужчина находится под стражей.

Ранее «КП Омск» сообщала, что Бастрыкин затребовал доклад по делу убийства 2-летнего ребенка в Омской области.