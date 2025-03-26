Омича буду судить за убийство возлюбленной на почве алкогольной зависимости

Пара омичей распивали алкоголь в компании друзей. Между мужчиной и его возлюбленной вспыхнул конфликт по поводу чрезмерного употребления спиртного. После этого 40-летний омич несколько раз ударил свою 38-летнюю сожительницу. Он оставил потерпевшую в гостях и отправился домой.