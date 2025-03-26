В Челябинской области за сутки в ДТП пострадали 6 человек

В Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области сообщили, что за прошедшие сутки было зафиксировано сразу шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Одно из них произошло в Челябинске, где ВАЗ 2170 сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе. Девочке помощь оказали медики прямо на месте аварии, взрослый пешеход также не обошлась без травм. Правоохранители выяснили, что автомобилист 16 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.