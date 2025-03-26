В Челябинской области за сутки в ДТП пострадали 6 человек

В Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области сообщили, что за прошедшие сутки было зафиксировано сразу шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Одно из них произошло в Челябинске, где ВАЗ 2170 сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе. Девочке помощь оказали медики прямо на месте аварии, взрослый пешеход также не обошлась без травм. Правоохранители выяснили, что автомобилист 16 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.
В Каслинском районе авария случилась по вине пьяного водителя Dong Feug Shine Max. Иномарка врезалась в Hyundai Accent. В этом случае пострадал шофер второго автомобиля.
«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля Dong Feug Shine Max находился в состоянии алкогольного опьянения, содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,52 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л», — уточнили в областной Госавтоинспекции.
А в Сосновском районе участником ДТП стал подросток на мотоцикле «KAYO». 14-летний юноша катался на нем без прав и мотоэкипировки и врезался в ВАЗ 2110. Отметим, что сам юный мотоциклист и получил травмы.
В Госавтоинспекция Челябинской области напомнили, что ездить на мототранспорте по дорогам общего пользования можно только после обучения в автошколе и, соответственно, получения прав.