Жителя Кубани задержали за продажу аксессуаров с нацистской символикой

В Краснодарском крае мужчина продавал аксессуары для автомобилей с символикой экстремистского движения. Незаконные нацистские сувениры житель Каневского района поставлял через маркетплейсы. Бдительные покупатели отравили ссылки в полицию.
«32-летний мужчина продавал через маркетплейс аксессуары для автомобилей с символикой экстремистского движения. За публичное демонстрирование символики экстремистской организации, запрещенной федеральными законами, каневские полицейские привлекли к ответственности местного жителя», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские составили протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Мужчине грозит штраф до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток. Весь товар будет конфискован.