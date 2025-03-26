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Жителя Кубани задержали за продажу аксессуаров с нацистской символикой

Аксессуары для машины с нацистской символикой продавал житель Кубани.

Источник: МВД

В Краснодарском крае мужчина продавал аксессуары для автомобилей с символикой экстремистского движения. Незаконные нацистские сувениры житель Каневского района поставлял через маркетплейсы. Бдительные покупатели отравили ссылки в полицию.

«32-летний мужчина продавал через маркетплейс аксессуары для автомобилей с символикой экстремистского движения. За публичное демонстрирование символики экстремистской организации, запрещенной федеральными законами, каневские полицейские привлекли к ответственности местного жителя», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские составили протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Мужчине грозит штраф до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток. Весь товар будет конфискован.