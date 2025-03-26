Стало известно, когда в Омской области начнётся пожароопасный сезон

Эта информация была озвучена в проекте приказа министерства региональной безопасности, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Министерство ранее сообщало о планах ввести особый противопожарный режим в некоторых районах области с 15 апреля по 15 июня. Под действие этого режима попадают территорий Омска, а также таких районов, как Азовский, Горьковский, Исилькульский и многих других.
Жителям Омской области рекомендуется быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в указанное время, когда вероятность возникновения возгораний повышается. Ожидается, что такие меры помогут минимизировать риски и сохранить экосистему региона.