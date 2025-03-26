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Минздрав Башкирии прокомментировал состояние выживших в схватке с медведем мужчин

Стало известно о самочувствии пострадавших от медведей жителей Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии двух мужчин, пострадавших в результате нападений медведей. По данным ведомства, 62-летний житель Баймака находится в состоянии средней тяжести, его положение стабильно. Медицинская помощь оказывается в отделении челюстно-лицевой хирургии 21-й городской клинической больницы.

57-летний пострадавший из Бурзянского района также чувствует себя лучше. Врачи оценили состояние сельчанина как средней степени тяжести.

Напомним, что оба случая произошли в разных районах республики. Ранняя и аномально теплая весна заставила косолапых покинуть свои берлоги в поисках пропитания. Оба пострадавших мужчин смогли выжить после встречи с медведями, но получили тяжкие увечья и ранения.

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