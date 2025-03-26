Минздрав Башкирии прокомментировал состояние выживших в схватке с медведем мужчин

Напомним, что оба случая произошли в разных районах республики. Ранняя и аномально теплая весна заставила косолапых покинуть свои берлоги в поисках пропитания. Оба пострадавших мужчин смогли выжить после встречи с медведями, но получили тяжкие увечья и ранения.