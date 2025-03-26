Детсад в Волгоградской области выплатит компенсацию за травму ребенка

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, 10 сентября 2024 года 5-летний мальчик получил открытый перелом пальца руки, упав с игрового элемента в виде металлической ракеты во время утренней прогулки. Инцидент произошел из-за того, что воспитатель отвлеклась.