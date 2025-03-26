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В Крыму арестовали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими

В Симферополе суд отправил под стражу водителя рейсового автобуса, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого шесть человек погибли.

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

«Сегодня по ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что авария произошла утром 24 марта, в понедельник. Водитель автобуса врезался в грузовик с прицепом, который стоял на обочине. В результате аварии 6 человек погибли, 37 получили травмы. 22 пострадавших находятся в больницах, у четверых состояние врачи оценивают как тяжелое, среди них есть подросток.

Семьи погибших в аварии получат от правительства Крыма по 1,5 млн рублей. Пострадавшим с травмами тяжелой и средней степени выплатят по 600 тысяч, а получившим легкие травмы — по 300 тысяч рублей.