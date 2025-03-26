В Крыму арестовали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими

Ранее сообщалось, что авария произошла утром 24 марта, в понедельник. Водитель автобуса врезался в грузовик с прицепом, который стоял на обочине. В результате аварии 6 человек погибли, 37 получили травмы. 22 пострадавших находятся в больницах, у четверых состояние врачи оценивают как тяжелое, среди них есть подросток.