В Крыму арестовали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
Водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
«Сегодня по ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что авария произошла утром 24 марта, в понедельник. Водитель автобуса врезался в грузовик с прицепом, который стоял на обочине. В результате аварии 6 человек погибли, 37 получили травмы. 22 пострадавших находятся в больницах, у четверых состояние врачи оценивают как тяжелое, среди них есть подросток.
Семьи погибших в аварии получат от правительства Крыма по 1,5 млн рублей. Пострадавшим с травмами тяжелой и средней степени выплатят по 600 тысяч, а получившим легкие травмы — по 300 тысяч рублей.