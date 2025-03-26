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«Повреждения от острого предмета на элементах кузова, пятна, похожие на кровь». Минчанин с ножом напугал прохожих и повредил несколько припаркованных авто возле дома

Минчанин с ножом напугал прохожих и повредил несколько авто около дома.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин с ножом напугал прохожих и повредил припаркованные около дома авто. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении сказано, что в оперативно-дежурную службу Октябрьского РУВД поступила информация про гуляющего по улице окровавленного мужчину с ножом в руках. Он был задержан. Однако смог лишь сказать о том, что сам себе нанес телесные повреждения.

«О том, что еще успел натворить в таком состоянии, вспомнить не смог», — отметили в ведомстве.

Позднее от жителей близлежащих домов стала поступать информация про повреждения на автомобилях, которые им принадлежат. Заявители пояснили, что вечером припарковали машины на неохраняемой стоянке около жилого дома, а утром заметили «повреждения от острого предмета на элементах кузова, а также замков в дверях, пятна похожие на кровь».

Специалисты, работавшие на месте, на поверхности одного из авто смогли обнаружить и изъять след руки. При проверке было установлено совпадение найденного следа с задержанным, которым оказался ранее судимый житель Минска 1989 года рождения. В отношении него завели уголовное дело за хулиганство.

Тем временем смертельное ДТП с мотоциклом и грузовиком ЗИЛ случилось в Столинском районе: «Мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли».

Ранее мы писали, что в центре Минска шлагбаум установили на въезде на популярную парковку.

А еще в Минске милиция задержала иностранца, которому грозит до 15 лет.