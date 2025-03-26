«Повреждения от острого предмета на элементах кузова, пятна, похожие на кровь». Минчанин с ножом напугал прохожих и повредил несколько припаркованных авто возле дома

В сообщении сказано, что в оперативно-дежурную службу Октябрьского РУВД поступила информация про гуляющего по улице окровавленного мужчину с ножом в руках. Он был задержан. Однако смог лишь сказать о том, что сам себе нанес телесные повреждения.