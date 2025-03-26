Евразийский музей кочевых цивилизаций в Башкирии получит больше земли

Как следует из документа, новый участок расположен в Еремеевском сельсовете Чишминского района, в 10 километрах от поселка Чишмы, и входит в состав особо охраняемых территорий. Примечательно, что выделенная земля граничит с федеральным памятником Мавзолеем Тура-хана и примыкает к уже существующему визит-центру музея.