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Евразийский музей кочевых цивилизаций в Башкирии получит больше земли

Глава Башкирии выделил дополнительные 5,6 гектаров для музея кочевых цивилизаций.

Источник: Комсомольская правда

Евразийский музей кочевых цивилизаций будет расширен. Решение о выделении АНО больше земли принял глава Башкирии Радий Хабиров.

Как следует из документа, новый участок расположен в Еремеевском сельсовете Чишминского района, в 10 километрах от поселка Чишмы, и входит в состав особо охраняемых территорий. Примечательно, что выделенная земля граничит с федеральным памятником Мавзолеем Тура-хана и примыкает к уже существующему визит-центру музея.

Музейный комплекс, созданный в марте 2023 года при государственной поддержке, является частью масштабного культурного проекта. По замыслу руководства республики, он объединит исторические памятники: мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека, а также включит современные объекты, в их числе спа-комплекс и центр, посвященный башкирской лошади и традициям соколиной охоты.

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