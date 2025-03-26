Евразийский музей кочевых цивилизаций в Башкирии получит больше земли

Евразийский музей кочевых цивилизаций будет расширен. Решение о выделении АНО больше земли принял глава Башкирии Радий Хабиров.
Как следует из документа, новый участок расположен в Еремеевском сельсовете Чишминского района, в 10 километрах от поселка Чишмы, и входит в состав особо охраняемых территорий. Примечательно, что выделенная земля граничит с федеральным памятником Мавзолеем Тура-хана и примыкает к уже существующему визит-центру музея.
Музейный комплекс, созданный в марте 2023 года при государственной поддержке, является частью масштабного культурного проекта. По замыслу руководства республики, он объединит исторические памятники: мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека, а также включит современные объекты, в их числе спа-комплекс и центр, посвященный башкирской лошади и традициям соколиной охоты.
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