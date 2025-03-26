Второй начальник свердловской ИК строгого режима № 46 задержан за взятки

ЕАН писал о том, что 8 февраля 2021 года был задержан предшественник майора Александра Мельникова на должности начальника ИК № 46, его однофамилец подполковник Дмитрий Мельников. Подполковнику было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». В марте 2022 года суд Невьянска вынес Дмитрию Мельникову приговор — 7 лет 3 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 1,6 млн рублей.