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В Воронеже рецидивист с ножом ограбил супермаркет на 500 рублей

Воронежский магазин ограбил рецидивист.

В Воронеже полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбое.

Вызов пришел в ночь на 23 марта из супермаркета на улице Домостроителей. Работники рассказали, что в магазин зашел мужчина, взял продуктов на 500 рублей и, не оплатив, направился к выходу. Сотрудники службы безопасности пытались остановить грабителя, но он достал предмет, похожий на нож, и, угрожая охранникам, скрылся с похищенными продуктами.

Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Ранее судимого 33-летнего воронежца задержали, в отделе полиции у него изъяли нож. За разбой фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.