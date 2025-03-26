В Воронеже рецидивист с ножом ограбил супермаркет на 500 рублей

В Воронеже полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбое.
Вызов пришел в ночь на 23 марта из супермаркета на улице Домостроителей. Работники рассказали, что в магазин зашел мужчина, взял продуктов на 500 рублей и, не оплатив, направился к выходу. Сотрудники службы безопасности пытались остановить грабителя, но он достал предмет, похожий на нож, и, угрожая охранникам, скрылся с похищенными продуктами.
Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Ранее судимого 33-летнего воронежца задержали, в отделе полиции у него изъяли нож. За разбой фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.