«Вышел на улицу, а вернувшись, застал в постели». В Бурятии мужчина убил знакомого топором из-за ревности к спутнице

Сцена ревности переросла в кровавую драму и жестокое убийство в Бурятии. В селе Сосново-Озерское 52-летний мужчина со своей пассией и 35-летним товарищем выпивали у себя дома. Затем сибиряк вышел на улицу, а вернувшись, застал свою ненаглядную в кровати со знакомым.