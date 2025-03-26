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«Вышел на улицу, а вернувшись, застал в постели». В Бурятии мужчина убил знакомого топором из-за ревности к спутнице

В Бурятии мужчина убил знакомого топором из-за ревности к спутнице.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сцена ревности переросла в кровавую драму и жестокое убийство в Бурятии. В селе Сосново-Озерское 52-летний мужчина со своей пассией и 35-летним товарищем выпивали у себя дома. Затем сибиряк вышел на улицу, а вернувшись, застал свою ненаглядную в кровати со знакомым.

— В результате чего между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый из чувства ревности схватил топор и нанес им несколько ударов по голове, телу и верхним конечностям потерпевшего, — сообщили в СУ СКР республики Бурятия.

От таких травм, знакомый не выжил. Жестокое убийство происходило на глазах его спутницы. Теперь уже обвиняемый мужчина, даже не пытался сбежать от правосудия. Тихо-мирно дождался приезда оперативников, а затем дал подробные показания.

— Еравнинском межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — поделились следователи.

Топор был изъят. Эксперты проводят необходимые экспертизы. А ревнивцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.