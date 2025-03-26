В Волгодонске из-за стиральной машины едва не сгорела квартира пенсионера

В Волгодонске произошел пожар в квартире из-за неисправной стиральной машины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, происшествие случилось 24 марта на улице 50 лет СССР. Владелец квартиры, 85-летний пенсионер, запустил стирку и вышел из дома. Вернувшись, он обнаружил пожарных у своей двери.
— Всего огнем была охвачена площадь в 1 кв. метр. На месте работали семь сотрудников, использовалось три единицы техники, — добавили в МЧС.
Спасатели напоминают: не перегружайте электросеть, следите за состоянием приборов, отключайте их от сети при выходе из дома.