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В Волгодонске из-за стиральной машины едва не сгорела квартира пенсионера

Возгорание из-за неисправной стиральной машины потушили в квартире пенсионера в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске произошел пожар в квартире из-за неисправной стиральной машины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, происшествие случилось 24 марта на улице 50 лет СССР. Владелец квартиры, 85-летний пенсионер, запустил стирку и вышел из дома. Вернувшись, он обнаружил пожарных у своей двери.

— Всего огнем была охвачена площадь в 1 кв. метр. На месте работали семь сотрудников, использовалось три единицы техники, — добавили в МЧС.

Спасатели напоминают: не перегружайте электросеть, следите за состоянием приборов, отключайте их от сети при выходе из дома.