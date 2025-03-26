В Башкирии осудят осквернивших памятник боевой славы молодых людей

В Нефтекамске завершено расследование уголовного дела по факту осквернения памятника боевой славы. Главными фигурантами оказались 20-летний и 21-летний парни, а также их 17-летняя подруга.
Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, молодые люди испортили выставочный бронетранспортёр, относящийся к элементу мемориала боевой славы, расположенного в сквере. Все действия молодых людей попали на видео, которое снимала 17-летняя девушка. Все трое позже извинились и раскаялись в произошедшем.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оба уголовных дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в Верховный суд республики для рассмотрения по существу, — заключили в СК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.