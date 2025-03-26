В Башкирии осудят осквернивших памятник боевой славы молодых людей

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, молодые люди испортили выставочный бронетранспортёр, относящийся к элементу мемориала боевой славы, расположенного в сквере. Все действия молодых людей попали на видео, которое снимала 17-летняя девушка. Все трое позже извинились и раскаялись в произошедшем.