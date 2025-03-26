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В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали мужчина и 9-летний ребенок

На ЕКАДе грузовой автомобиль врезался в легковую машину.

Источник: Госавтоинспекция Екатеринбурга

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге 26 марта около 10:00 произошла авария. КАМАЗ врезался в автомобиль MG, в результате чего пострадали 46-летний водитель и 9-летний ребенок.

С места аварии пострадавшие были доставлены больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Благодаря тому, что на момент столкновения ребенок был пристегнут, серьезных травм удалось избежать.

— На месте дорожной аварии автоинспекторы провели замеры, опросили участников произошедшего, помимо этого, водители прошли освидетельствование на состояние опьянения, результат — трезвы, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Водитель КАМАЗа рассказал полиции, что он двигался по ЕКАД в сторону Екатеринбурга, когда впереди резко затормозил легковой автомобиль. Столкновения избежать не удалось. В отношении водителя составлен административный протокол.