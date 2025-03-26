Пермяк получил вместо iPhone 16 банку кильки с логотипом «За Родину»

По данным суда, житель Перми оформил на «Мегамаркете» в ноябре 2024 года заказ на смартфон iPhone 16 Pro Max 1024 Gb Black Titanium sim+esim. Цена мобильного и доставки при полной предоплате составила 189,9 тысячи рублей. Курьер в срок передал пермяку товар в упаковке, но без возможности осмотра и проверки работоспособности. Открыв коробку, мужчина обнаружил банку консервов кильки с логотипом «За Родину». Он безрезультатно требовал у интернет-магазина вернуть деньги.