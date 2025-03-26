Пермяк получил вместо iPhone 16 банку кильки с логотипом «За Родину»

ПЕРМЬ, 26 мар — РИА Новости. Банку кильки с логотипом «За Родину» вместо смартфона iPhone 16 получил пермяк при заказе с маркетплейса, с продавца взыскано около 215 тысяч рублей в качестве стоимости товара и компенсации, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
По данным суда, житель Перми оформил на «Мегамаркете» в ноябре 2024 года заказ на смартфон iPhone 16 Pro Max 1024 Gb Black Titanium sim+esim. Цена мобильного и доставки при полной предоплате составила 189,9 тысячи рублей. Курьер в срок передал пермяку товар в упаковке, но без возможности осмотра и проверки работоспособности. Открыв коробку, мужчина обнаружил банку консервов кильки с логотипом «За Родину». Он безрезультатно требовал у интернет-магазина вернуть деньги.
«ООО “Маркетплейс” отказало молодому человеку в удовлетворении требований, поскольку продавцом является ИП Черкасский Д. А. Последний пообещал вернуть деньги, однако этого не сделал. Судом взысканы уплаченные за товар денежные средства в размере 189 990 рублей», — говорится в сообщении.
Также пермяк получит 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, ответчик оштрафован на 107,5 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в силу.