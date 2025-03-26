Задержан один из депутатов, объявленный в розыск

Инцидент произошел в ночь на 23 марта на улице Советской. По предварительным данным, причиной конфликта стала случайность — местная жительница опрокинула цветочную кадку у входа в ресторан, который принадлежит одному из подозреваемых. В состоянии алкогольного опьянения депутаты устроили расправу над женщиной.