Задержан один из депутатов, объявленный в розыск

Вместе с ним в деле фигурируют его коллега по должности и супруга первого депутата. Все трое находились в федеральном розыске.
Инцидент произошел в ночь на 23 марта на улице Советской. По предварительным данным, причиной конфликта стала случайность — местная жительница опрокинула цветочную кадку у входа в ресторан, который принадлежит одному из подозреваемых. В состоянии алкогольного опьянения депутаты устроили расправу над женщиной.
Сейчас с задержанным депутатом работают следователи, вскоре к допросу приступят его супругу. Третий участник происшествия пока скрывается от правосудия. Пострадавшей назначена медицинская экспертиза для определения степени тяжести полученных травм.
Расследование этого резонансного дела ведется под контролем регионального управления СК России при поддержке местных органов ФСБ. Правоохранители предпринимают все необходимые меры для установления полной картины происшествия и задержания всех участников конфликта.