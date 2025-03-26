На Дону задержан подозреваемый в убийстве брата

Инцидент произошел в ночь на 12 марта 2025 года.
По версии следствия, смертельный удар был совершен во время ссоры. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый спрятал тело и орудие преступления рядом с домом.
Через несколько дней фигурант явился в правоохранительные органы с повинной, указав место, где скрыл останки брата. По ходатайству следователя суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Следователи продолжают работу над установлением всех обстоятельств дела.