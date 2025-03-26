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В центре Краснодара горит заброшенная фабрика

В Краснодаре произошло возгорание на территории заброшенной фабрики. На месте работают спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Источник: Коммерсантъ

Здание расположено на улице Путевой. Согласно предварительным данным, на фабрике произошло возгорание мусора. Площадь пожара составляет 20 кв. м.

Причины возгорания неизвестны.