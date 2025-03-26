Тонны нефтепродуктов и ацетона слили в канализацию на юге Волгограда

Напомним, сброс «химии» в канализацию на юге Волгограда фиксируют не первый раз. В прошлом году из-за этого произошел взрыв на КНС-4. Погибли шесть человек, пострадали жилые дома и оборудование. В этом году подобные сливы обнаруживали уже не раз.