Тонны нефтепродуктов и ацетона слили в канализацию на юге Волгограда

На юге Волгограда ночью с 25 на 26 марта снова зафиксировали масштабный выброс нефтепродуктов, масляной жидкости и ацетона в городскую канализацию. Обнаружили запрещенные стоки сначала в стоках канализационной насосной станции № 4, следом и на КНС-5, сообщили в «Концессиях водоснабжения».
— Информацию тут же передали экстренным службам и правоохранительным органам. По прибытию на места были отобраны пробы сточных вод, которые направили в лабораторию для анализа, — рассказал начальник участка КНС Дмитрий Болотин.
Чтобы нейтрализовать нефтепродукты, в канализацию щедро вылили растворитель с запахом ацетона. Счетчики загазованности на КНС-5 зафиксировали высокую концентрацию ядовитого вещества. Лишь к 8 часам утра специалистам удалось стабилизовать показатели. Теперь в ситуации разбираются не только коммунальщики, но и правоохранители. Им предстоит найти источник незаконного слива промышленных отходов.
Напомним, сброс «химии» в канализацию на юге Волгограда фиксируют не первый раз. В прошлом году из-за этого произошел взрыв на КНС-4. Погибли шесть человек, пострадали жилые дома и оборудование. В этом году подобные сливы обнаруживали уже не раз.