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Тонны нефтепродуктов и ацетона слили в канализацию на юге Волгограда

Масштабный выброс нефтепродуктов обнаружили на канализационных насосных станциях № 4 и № 5 в Красноармейском районе.

Источник: Комсомольская правда

На юге Волгограда ночью с 25 на 26 марта снова зафиксировали масштабный выброс нефтепродуктов, масляной жидкости и ацетона в городскую канализацию. Обнаружили запрещенные стоки сначала в стоках канализационной насосной станции № 4, следом и на КНС-5, сообщили в «Концессиях водоснабжения».

— Информацию тут же передали экстренным службам и правоохранительным органам. По прибытию на места были отобраны пробы сточных вод, которые направили в лабораторию для анализа, — рассказал начальник участка КНС Дмитрий Болотин.

Чтобы нейтрализовать нефтепродукты, в канализацию щедро вылили растворитель с запахом ацетона. Счетчики загазованности на КНС-5 зафиксировали высокую концентрацию ядовитого вещества. Лишь к 8 часам утра специалистам удалось стабилизовать показатели. Теперь в ситуации разбираются не только коммунальщики, но и правоохранители. Им предстоит найти источник незаконного слива промышленных отходов.

Напомним, сброс «химии» в канализацию на юге Волгограда фиксируют не первый раз. В прошлом году из-за этого произошел взрыв на КНС-4. Погибли шесть человек, пострадали жилые дома и оборудование. В этом году подобные сливы обнаруживали уже не раз.