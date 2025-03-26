В Башкирии умер дедушка звездной гимнастки Ляйсан Утяшевой

Сам дедушка знаменитой внучки часто упоминал ее в интервью и с гордостью рассказывал о ее успехах. По его словам, Ляйсан умеет и доить корову, и хлеб печь, и рада помочь старикам в огороде. С внучкой во время ее поездок на малую родину любил рыбачь и проводить с ней время за разговорами на берегу Аслыкуля.