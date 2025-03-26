В Башкирии умер дедушка звездной гимнастки Ляйсан Утяшевой

В Альшеевском районе Башкирии скончался в возрасте 88 лет дедушка звезды телевидения и спорта Ляйсан Утяшевой Султангарей Кираев. О его уходе сообщила знаменитая уроженка республики в соцсетях.
— Сегодня мой дедушка ушел. 15 апреля ему было бы 89, — написала Утяшева.
По словам односельчан, Султангарей Адилгареевич оставил яркий след в истории Альшеевского района, пройдя путь от молодого специалиста до уважаемого общественного деятеля. Получив агрономическое образование 60 лет назад, он начал свою профессиональную деятельность в Аургазинском районе, но вскоре вернулся на малую родину, где посвятил всю жизнь служению земле и людям.
Сам дедушка знаменитой внучки часто упоминал ее в интервью и с гордостью рассказывал о ее успехах. По его словам, Ляйсан умеет и доить корову, и хлеб печь, и рада помочь старикам в огороде. С внучкой во время ее поездок на малую родину любил рыбачь и проводить с ней время за разговорами на берегу Аслыкуля.
— У нас даже группа крови одинаковая — у нее первая и у меня тоже первая. Ляйсан отлично танцует, и я в молодости хорошо танцевал. Как какой-то танец по телевизору увижу, сразу все движения повторяю, — говорил о своей любимой внучке в интервью ее дедушка.
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