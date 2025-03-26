Замначальника госпиталя МВД в Самаре предстала перед судом

На сайте ГУ МВД по Самарской области сохранилась публикация с упоминанием Ильченко: «Марианна Юрьевна пришла на работу в ведомственную медицину в 2006 году, после окончания Самарского государственного медицинского университета, по совету своей тёти, работавшей медсестрой. Аттестовалась и начала службу с должности врача функциональной диагностики в межобластной соматической больнице. В то время появилась новая аппаратура, было интересно изучать и осваивать. Затем М. Ю. Ильченко была назначена начальником лечебно-диагностического отделения госпиталя МСЧ, в нынешней должности с 2014 года».