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В Белореченске пострадавшие после взрыва газа получат более 11 миллиардов рублей

В Белореченске пострадавшим при взрыве газа выделят 11,7 миллиардов рублей в качестве единовременной финансовой помощи.

Соответствующее постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте краевой администрации.

Согласно документу, люди, лишившиеся имущества первой необходимости, получат выплату из резервного фонда региона. Кроме того, краевое Министерство ГО и ЧС проконтролирует, чтобы средства были использованы по назначению и дошли до каждого нуждающегося. Ответственным за исполнение этого решения назначен вице-губернатор Александр Нестеренко.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Белореченске в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме пострадало 3 человека. Инцидент случился ночью 5 марта в 5 этажном доме на улице Красная. На место незамедлительно прибыли сотрудники спецслужб.

Кроме того, 19 марта сообщили о том, что в многоквартирный дом вернут воду, тепло и газ. По словам главы муниципалитета Сергея Сидоренко, специалисты уже вынесли заключение о разрешении подачи коммуникаций в 4 подъезда.