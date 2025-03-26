В Белореченске пострадавшие после взрыва газа получат более 11 миллиардов рублей

Согласно документу, люди, лишившиеся имущества первой необходимости, получат выплату из резервного фонда региона. Кроме того, краевое Министерство ГО и ЧС проконтролирует, чтобы средства были использованы по назначению и дошли до каждого нуждающегося. Ответственным за исполнение этого решения назначен вице-губернатор Александр Нестеренко.