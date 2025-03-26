На Кубани пассажирка автобуса пострадала в ДТП с большегрузом

26 марта на автодороге Белореченск — Апшеронск произошла авария с участием большегруза «Шахман» с полуприцепом и автобуса ПАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как рассказали в ведомстве, водитель грузовика с полуприцепом, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автобусу, который следовал по главной.
Предварительно, в результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка автобуса. Ее госпитализировали медики.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что в Апшеронском районе грузовик протаранил ограждение и перевернулся. Большегрузом МАЗ управлял 64-летний мужчина, он скончался на месте до приезда скорой помощи.