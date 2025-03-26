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Фура насмерть сбила пенсионерку на Гражданском проспекте

Мужчина переехал пожилую женщину, когда сдавал назад.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 26 марта, грузовой Ford, двигаясь задним ходом, наехал на пенсионерку на Гражданском проспекте. К несчастью, пожилая женщина погибла на месте от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

— Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), — рассказали в правоохранительном ведомстве.

Водителя задержали. По факту трагедии полицейские проводят проверку.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о полтысячи камер на дорогах Ленобласти, которые помогли снизить количество ДТП. Особенно заметен прогресс в статистике аварий с детьми. Камеры фиксирует более 10 видов нарушений, включая проезд на красный, выезд на встречную полосу и неприменение ремня безопасности.