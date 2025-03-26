Фура насмерть сбила пенсионерку на Гражданском проспекте

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о полтысячи камер на дорогах Ленобласти, которые помогли снизить количество ДТП. Особенно заметен прогресс в статистике аварий с детьми. Камеры фиксирует более 10 видов нарушений, включая проезд на красный, выезд на встречную полосу и неприменение ремня безопасности.