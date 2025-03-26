В Воронежской области многодетная мать перевела на «безопасный счет» больше 1,3 миллиона

Еще 14 жителей Воронежской области пополнили списки жертв мошенников. За минувшие сутки воронежцы потеряли более трех с половиной миллионов рублей.
В числе пострадавших оказалась 32-летняя жительница Воронежской области, воспитывающая троих детей. Женщина поверила незнакомцу, который по телефону представился ей сотрудником сотовой компании и убедил продиктовать ему код из смс для «продления договора».
Следом в мессенджер к потерпевшей обратился мужчина в полицейской форме. Он назвался сотрудником МВД и сообщил многодетной матери, что ее накоплениям угрожает похищение. Для защиты денег необходимо перевести их на «безопасный счёт».
Сделав, как посоветовал лжеполицейский, женщина потеряла больше 1,3 миллионов рублей. По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».