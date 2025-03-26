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Огонь охватил два балкона в жилом доме в Ленинском районе Челябинска

Огонь охватил два балкона в жилом доме в Ленинском районе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На улице Ереванской горели два балкона и вещи на четвертом и пятом этажах. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.

Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

Уточняется, что пострадал хозяин квартиры на четвертом этаже — маломобильный мужчина 1960 года рождения. Он получил ожоги и был госпитализирован.

К месту направлена испытательная пожарная лаборатория. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.