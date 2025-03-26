Огонь охватил два балкона в жилом доме в Ленинском районе Челябинска

«На улице Ереванской горели два балкона и вещи на четвертом и пятом этажах. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров.
Уточняется, что пострадал хозяин квартиры на четвертом этаже — маломобильный мужчина 1960 года рождения. Он получил ожоги и был госпитализирован.
К месту направлена испытательная пожарная лаборатория. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.