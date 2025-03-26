«В квартире находился маленький ребенок». Минчанка вызвала милицию на мужа, который схватил ее за горло и угрожал убийством

Жительница Минска вызвала милицию на мужа, угрожавшего убийством. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что во Фрунзенский РУВД за помощью обратилась 45-летняя минчанка. Она сказала, что ее муж в порыве ярости схватил ее за горло, угрожал убийством. Женщина добавила, что в этот момент в квартире находился маленький ребенок.
В момент разбирательства было установлено, что пара находится на стадии развода. Сказано, что мужчина смотрел телевизор и заметил, что жена берет его вещи. На указанное он отреагировал агрессивно, начал душить, угрожать женщине убийством.
«Потерпевшая боялась за свою жизнь и здоровье, поэтому обратилась за помощью в милицию», — говорится в сообщении.
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