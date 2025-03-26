«В квартире находился маленький ребенок». Минчанка вызвала милицию на мужа, который схватил ее за горло и угрожал убийством

Сообщается, что во Фрунзенский РУВД за помощью обратилась 45-летняя минчанка. Она сказала, что ее муж в порыве ярости схватил ее за горло, угрожал убийством. Женщина добавила, что в этот момент в квартире находился маленький ребенок.