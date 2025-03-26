Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В квартире находился маленький ребенок». Минчанка вызвала милицию на мужа, который схватил ее за горло и угрожал убийством

Жительница Минска вызвала милицию на мужа, угрожавшего убийством.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Минска вызвала милицию на мужа, угрожавшего убийством. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что во Фрунзенский РУВД за помощью обратилась 45-летняя минчанка. Она сказала, что ее муж в порыве ярости схватил ее за горло, угрожал убийством. Женщина добавила, что в этот момент в квартире находился маленький ребенок.

В момент разбирательства было установлено, что пара находится на стадии развода. Сказано, что мужчина смотрел телевизор и заметил, что жена берет его вещи. На указанное он отреагировал агрессивно, начал душить, угрожать женщине убийством.

«Потерпевшая боялась за свою жизнь и здоровье, поэтому обратилась за помощью в милицию», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что под Борисовом 17-летняя девушка лишилась четырех пальцев руки, работая поваром в лагере.

Тем временем под Минском самодельное устройство взорвалось в руках 11-летнего мальчика: «Приехал в гости на каникулы к дедушке».

А еще электричество пропало в трех районах Минска 26 марта.