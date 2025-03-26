МВД задержало основателя «Русагро» Вадима Мошковича

Мошкович ранее, с 2006 по 2014 годы, являлся сенатором от Белгородской области, где и сосредоточены активы холдинга. Предпринимателю следственным департаментом МВД инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК). Видимо в рамках этого дела судьями Мещанского райсуда был выдан целый ряд санкций на обыски жилых помещений. Ранее состояние Мошковича оценивалось в $2 млрд. Теперь Генпрокуратура, как часто бывает после подобных задержаний, начнет выяснять коррупционную составляющую его деятельности в Совете федерации, и обратится в суд с иском о конфискации активов.