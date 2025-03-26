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В Челябинске водитель Volkswagen погиб после столкновения со столбом

В среду, 26 марта, в Советском районе Челябинска 34-летний водитель Volkswagen Scirocco погиб, врезавшись в электроопору. Его пассажира увезли в больницу. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Источник: ГАИ Челябинска

Авария произошла в 14:55 на улице Блюхера неподалёку от гипермаркета «Лента».

— По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на металлическую электроопору, — рассказали в ГАИ. — В результате водитель скончался на месте ДТП. Ехавший с ним 35-летний мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

В Госавтоинспекции уточнили, что погибший автомобилист не был пристёгнут ремнём безопасности.

Судя по повреждениям машины, водитель гнал на большой скорости.

В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.