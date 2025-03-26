В Челябинске водитель Volkswagen погиб после столкновения со столбом

Авария произошла в 14:55 на улице Блюхера неподалёку от гипермаркета «Лента».
— По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на металлическую электроопору, — рассказали в ГАИ. — В результате водитель скончался на месте ДТП. Ехавший с ним 35-летний мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
В Госавтоинспекции уточнили, что погибший автомобилист не был пристёгнут ремнём безопасности.
Судя по повреждениям машины, водитель гнал на большой скорости.
В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.