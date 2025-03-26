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В МЦУ опровергли информацию о введении в Новороссийске режима ЧС

В Сети распространяется ложная информация.

В МЦУ опровергли информацию о введении в Новороссийске режима ЧС.

В Сети распространяются сведения о том, что якобы администрация города издала распоряжение о введении на территории режима «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Однако в муниципальном центре управления разъяснили, что это фейк: распространяемая об этом распоряжении информация не соответствует действительности и является ложной.

«АиФ-Юг» писал — информация о запрете ловли и продажи рыбы из Черного моря оказалась ложной. Недостоверные сведения с поддельным постановлением распространялись в соцсетях и мессенджерах.

Ранее в оперштабе Кубани опровергли фейк о введении масочного режима в школах. На электронные почты школ пришли письма с информацией о том, что якобы губернатор региона ввел масочный режим и обязательную вакцинацию от ковида в образовательных организациях края.