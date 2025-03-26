В МЦУ опровергли информацию о введении в Новороссийске режима ЧС.
В Сети распространяются сведения о том, что якобы администрация города издала распоряжение о введении на территории режима «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Однако в муниципальном центре управления разъяснили, что это фейк: распространяемая об этом распоряжении информация не соответствует действительности и является ложной.
«АиФ-Юг» писал — информация о запрете ловли и продажи рыбы из Черного моря оказалась ложной. Недостоверные сведения с поддельным постановлением распространялись в соцсетях и мессенджерах.
Ранее в оперштабе Кубани опровергли фейк о введении масочного режима в школах. На электронные почты школ пришли письма с информацией о том, что якобы губернатор региона ввел масочный режим и обязательную вакцинацию от ковида в образовательных организациях края.