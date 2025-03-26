Названа причина пожара в ангаре на улице Федосеенко

Предположительной причиной возгорания в производственном здании на улице Федосеенко является нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Его тушили 34 специалиста и девять единиц техники. К счастью, никто не пострадал. В помещении обгорело несколько грузовых автомобилей.
Сейчас на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории для установления всех подробностей случившегося.