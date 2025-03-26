Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина пожара в ангаре на улице Федосеенко

Выясняются подробности возгорания.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Предположительной причиной возгорания в производственном здании на улице Федосеенко является нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Его тушили 34 специалиста и девять единиц техники. К счастью, никто не пострадал. В помещении обгорело несколько грузовых автомобилей.

Сейчас на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории для установления всех подробностей случившегося.