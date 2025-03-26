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На оглашении приговора в Ростове присутствовали 12 участников нацбатальона

12 из 24 участников запрещенного нацбатальона находились на оглашении приговора в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону к длительным срокам заключения приговорили участников террористического нацбатальона «Азов»*. 12 подсудимых лично присутствовали на оглашении приговора, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как уточнили в инстанции, остальным подсудимым, которые отсутствовали, приговоры вынесли заочно. Кроме того, производство в отношении одного человека прекратили в связи с его смертью.

Суд назначил участникам дела сроки от 13 до 23 лет лишения свободы, заключение определили в колониях общего и строгого режима.

Напомним, ранее 24 участникам батальона инкриминировали действия, направленные на насильственный захват власти, организацию запрещенного формирования, а также участие в составе этого формирования.

Батальон Азов* — запрещен в России и признан террористической организацией.