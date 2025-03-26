Житель Гродно обманул мошенников на 6200 рублей и может сесть на три года. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Сообщается, что гродненец столкнулся с проблемой нехватки денег. Он начал искать объявления о подработке. Среди большого количества предложений он заметил то, которое выглядело привлекательно. Ему было предложено оформить виртуальную карту на свое имя, передать ее третьему лицу за вознаграждение в 100 рублей. Мужчина согласился.
Позднее ему пришло новое предложение о подработке. В этот раз ему нужно было оформить банковскую карту на свое имя. Собеседник уверял, что на данную карту будут поступать деньги, которые необходимо будет перевести на банковский счет.
В этот момент гродненец начал подозревать, что имеет дело с мошенниками. Однако он решил согласиться, допуская, что это временное решение его финансовых проблем.
«В результате на его счет были переведены денежные средства в размере 6219 рублей, что лишь усилило его доверие к мошенникам», — сказано в сообщении.
Затем житель Гродно получил команды от своего «работодателя», куда именно нужно направить данные средства. Но вместо того, чтобы выполнять указания мошенников, мужчина решил поступить иначе. Он перевел деньги на собственный счет, а затем использовал их на погашение своих долгов, рассрочек и кредитов. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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