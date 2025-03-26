Житель Гродно обманул мошенников на 6200 рублей и может сесть на три года

Затем житель Гродно получил команды от своего «работодателя», куда именно нужно направить данные средства. Но вместо того, чтобы выполнять указания мошенников, мужчина решил поступить иначе. Он перевел деньги на собственный счет, а затем использовал их на погашение своих долгов, рассрочек и кредитов. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.