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Ушли в один день: В Башкирии отец с сыном обнаружены без признаков жизни в собственном доме

В Башкирии в кирпичном доме нашли мертвыми отца и сына.

Источник: Комсомольская правда

В селе Киргиз-Мияки найдены мертвыми 28-летний молодой человек и его 75-летний отец. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, мужчины погибли во время пожара на кухне их кирпичного дома. Пострадавшего в огне парня спасли добровольцы, которые пытались его откачать, однако их усилия были тщетными.

— На месте работает дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории, — добавили в ведомстве.

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