Назван лидирующий по числу пьяных ДТП район Нижнего Новгорода

На мероприятии побывал корреспондент НИА «Нижний Новгород». Всего за прошлый год зафиксировано 69 автоаварий при участии водителей в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли 8 человек. Самым «пьяным» районом назван Автозаводский. На его территории произошло 20 ДТП. В Ленинском зарегистрировано 9 аварий, а в Приокском — 10. Чаще всего пьяные водители совершают столкновения — за предыдущий год было зарегистрировано 852 случая. Сотрудники транспортной полиции также зафиксировали более 700 наездов на пешеходов, большинство из которых происходят по вине водителя. Не редки и случаи съездов с дороги, а также опрокидываний.