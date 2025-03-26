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Назван лидирующий по числу пьяных ДТП район Нижнего Новгорода

Количество пьяных ДТП увеличилось на 60% в 2024 году, рассказал начальник отдела ГИБДД УВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов на пресс-конференции в НОИЦ.

Источник: НИА-Нижний Новгород

На мероприятии побывал корреспондент НИА «Нижний Новгород». Всего за прошлый год зафиксировано 69 автоаварий при участии водителей в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли 8 человек. Самым «пьяным» районом назван Автозаводский. На его территории произошло 20 ДТП. В Ленинском зарегистрировано 9 аварий, а в Приокском — 10. Чаще всего пьяные водители совершают столкновения — за предыдущий год было зарегистрировано 852 случая. Сотрудники транспортной полиции также зафиксировали более 700 наездов на пешеходов, большинство из которых происходят по вине водителя. Не редки и случаи съездов с дороги, а также опрокидываний.

Ранее сообщалось, иномарка совершила наезд на подростка на пешеходном переходе.