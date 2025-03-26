СК завел уголовное дело после жесткого ДТП с двумя погибшими под Столином. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Предварительно было установлено, что утром среды, 26 марта, в деревне Мочуль, которая находится в Столинском районе, 25-летний мотоциклист врезался в грузовой автомобиль, который ехал в попутном направлении. Подробности случившегося ДТП также сообщили в МВД.
Сказано, что в результате столкновения с грузовиком мотоциклист, а также его 17-летний пассажир погибли. Следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
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