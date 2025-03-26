СК завел уголовное дело после жесткого ДТП с двумя погибшими под Столином

Предварительно было установлено, что утром среды, 26 марта, в деревне Мочуль, которая находится в Столинском районе, 25-летний мотоциклист врезался в грузовой автомобиль, который ехал в попутном направлении. Подробности случившегося ДТП также сообщили в МВД.