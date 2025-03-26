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Трогал за грудь: в Уфе клиентка салона обвинила массажиста в домогательствах

Жительница Уфы обвиняла массажиста в домогательствах.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Уфы обвинила работника массажного салона в домогательствах. По ее словам, мужчина трогал ее за грудь и между ног. Уфимка утверждает, что мужчина воспользовался тем, что она заснула.

— Со мной произошло то, что я даже не могла себе представить. Я стала жертвой домогательства прямо во время сеанса массажа. Я почувствовала прикосновения, которые не имели ничего общего с массажем, и одернула его руку, но он не остановился.

Девушка заявила в интервью Mash Batash, что свою вину массажист не признает, аргументирую это тем, что произошедшее — случайность. После того, как уфимка убежала из салона, мужчина стал писать ей сообщения с извинениями.

Известно, что уфимка написала на работника салона заявление в полицию.

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