Жителя Казани арестовали по делу о теракте на железной дороге

При рассмотрении вопроса о заключении под стражу суд принял во внимание тяжесть содеянного, характер преступления, обстоятельства дела, сведения о личности подозреваемого, а также аргументы следователя. Следователь утверждал, что на свободе подозреваемый может скрыться, оказать влияние на свидетелей или иным образом помешать ходу расследования.