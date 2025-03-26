Руководителя строительной компании в Уфе обвинили в даче взятки

В Уфе задержали депутата городского совета и руководителя строительной компании «Агидель-ИнвестСтрой» Филюса Ишбулатова. Об этом сообщает в УФСБ по Башкирии. Мужчину обвиняют в даче взятки инспектору Госжилнадзора республики.
По версии следствия, 57-летний предприниматель передал 50 тысяч рублей должностному лицу за положительное заключение о соответствии построенного жилого комплекса в Ленинском районе проектной документации. Эта сумма предназначалась для ускорения процедуры ввода объекта в эксплуатацию.
Как сообщили в СУ СКР по Башкирии, на депутата горсовета заведено дело по статье «дача взятки в значительном размере».
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