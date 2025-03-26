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В Ростовской области водитель мотороллера сбил 71-летнего пешехода

Молодой водитель мотороллера сбил пожилого пешехода в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Погожев Ростовской области 21-летний водитель мотороллера Haobon сбил 71-летнего пешехода. Пострадавший после этого с травмами попал в больницу, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 25 марта. Предварительно, водитель мотороллера не соблюдал безопасную скорость и в какой-то момент увидел неровность дороги. Он попытался миновать препятствие, чтобы не упасть, но наехал на пешехода.

Правоохранители просят водителей быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, а также снижать скорость в местах, где могут проходить люди.